Жительница Барнаула пожаловалась на неудобную автобусную остановку

Жительница Барнаула пожаловалась на неудобство автобусной остановки по маршруту № 6 по ул. Островского — ул. Антона Петрова, пишет « Барнаул 22 ».

Жительница краевой столицы объяснила, что проблемы начались с переноса автобусной остановки на новое место. Сейчас она стоит на территории парковки ТЦ «Матршка» по ул. Антона Петрова, 208б.

Остановка указана на картах в 2ГИС, но ее до сих пор не оборудовали. Из-за отсутствия навеса пассажиры вынуждены мокнуть под дождем. Также на асфальте нет специальной разметки.

Из-за этого многие водители не замечают или игнорируют остановку. По словам женщины, в большинстве случаев там высаживают пассажиров, едущих со стороны Докучаево.