13 сентября
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Жизнь

Жительница Барнаула пожаловалась на неудобную автобусную остановку

Жительница Барнаула пожаловалась на неудобство автобусной остановки по маршруту № 6 по ул. Островского — ул. Антона Петрова, пишет «Барнаул 22».

Автобусная остановка на ул. Островского - Антона Петрова
Автобусная остановка на ул. Островского - Антона Петрова
Барнаул 22

Жительница краевой столицы объяснила, что проблемы начались с переноса автобусной остановки на новое место. Сейчас она стоит на территории парковки ТЦ «Матршка» по ул. Антона Петрова, 208б.

Остановка указана на картах в 2ГИС, но ее до сих пор не оборудовали. Из-за отсутствия навеса пассажиры вынуждены мокнуть под дождем. Также на асфальте нет специальной разметки.

Из-за этого многие водители не замечают или игнорируют остановку. По словам женщины, в большинстве случаев там высаживают пассажиров, едущих со стороны Докучаево.

«Многие пассажиры стоят, ждут… потом идут на ближайшую остановку, опаздывая на работу," — утверждает автор.

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