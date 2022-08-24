В Барнауле начали облагораживать территорию, где может появиться новый пляж

На барнаульском гребном канале в начале августа начался новый этап благоустройства территории. Еще в начале года руководство минспорта края отмечало, что это место в перспективе может стать новым городским пляжем с зонами отдыха и различными активностями.

По данным altapress.ru, до конца сентября на гребном канале строители должны намыть береговую линию и установить ограждения. В следующем году работы продолжаться на противоположном стороне, где сейчас установлены трибуны.

Ранее сообщалось, что работы проводятся за счет краевого бюджета. В 2022 году на эти цели планировалось выделить 66 млн рублей.

Что здесь будет располагаться

Городской пляж — это только часть рекреационной зоны, которую планируют развернуть на гребном канале. Его обустройство будет проводиться в несколько этапов, так как выделенных на этот год будет не достаточно.

Дальнейшее наполнение пляжа будет проходить уже на счет частных инвесторов. Появившуюся в результате намыва береговую территорию планируется сделать максимально спортивной и запустить здесь различные площадки.

По данным altapress.ru, на этой же территории есть идея построить полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для игровых видов спорта.

Гребной канал в Барнауле. altapress.ru

Какие еще есть «фишки»

Ранее председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков рассказывал, что проект рекреационной зоны включает даже «рыбацкую деревню» — зарыбленные искусственные озера и домики для отдыха.

Юрий Шамков,

председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края:

Правительством региона принято решение о выделении средств для проведения работ по оборудованию песчаного пляжа в той части канала, которая не используется для тренировки спортсменов. Мы надеемся, что в результате эта территория преобразится и получит статус городского пляжа, на котором в перспективе появится не только инфраструктура для купания, но и спортивные площадки, зона питания, места для проведения массовых мероприятий. У этой территории прекрасный потенциал для оборудования рекреационно-оздоровительного комплекса, создающего возможность для активного отдыха горожан.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Что происходит со спортом

В 2022 году гребной канал лишился крупного старта — Кубка чемпионов. Из-за геополитических событий приезд иностранных спортсменов оказался не возможен. Зато появились «драконы». На канале теперь функционирует студенческая лига по гонкам на лодках-драконах и сапах.