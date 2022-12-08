Дети проводили химические опыты и едва не сожгли мать одного из них

В Москве женщина попала в реанимацию после проведения детских химических опытов, сообщает Telegram-канал Shot .

Двое малолетних детей вместе с матерью пришли в гости к приятелю. Там его 59-летний отец решил устроить шоу с химическими опытами. Мужчина предложил сделать «фараонову змею».

При реакции компонентов должна была появиться «черная змея».

Внезапно появилось пламя и перекинулось на мать одного из гостей — у женщины загорелись одежда и волосы, пишет Газета.Ru. Огонь потушили, а затем пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у москвички ожог около 30% тела.

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