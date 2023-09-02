2 сентября
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Происшествия

Девочке в Барнауле удалось получить компенсацию после укусов бездомной собаки

В Центральном районе Барнаула на 8-летнюю девочку накинулась бездомная собака, после этого у ребенка остались сильные укусы, гематомы и ссадины.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

После проверки полиции хозяина так и не нашли. Поэтому городская прокуратура подала иск в Центральный районный суд Барнаула от имени пострадавшей к органам местного самоуправления, требуя компенсировать моральный вред.

Суд принял исковые требования и взыскал компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что они уже рассмотрели 10 подобных заявлений в текущем году.

Ранее сообщалось, что домашний пес покусал 6-летнего ребенка в Барнауле. В этот момент мальчик находился с бабушкой около своего погреба.

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