Девятиклассник напал на учеников с топором и ножом в Казахстане

По информации СМИ, нападавший был вооружен топором и ножом. Он нанес телесные повреждения трем учащимся средней школы № 4 в Петропавловске.
Всех пострадавших доставили в больницу, они находятся в сознании. Девятиклассника задержали. Начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».
По предварительным данным прокуратуры, нападавший состоит на психиатрическом учете.
«Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются», — сообщает ТАСС.
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