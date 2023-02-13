13 февраля
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Происшествия

Девятиклассник напал на учеников с топором и ножом в Казахстане

Ученик девятого класса напал на школьников Петропавловска в Казахстане утром 13 февраля, сообщает ТАСС.

Топор
Топор
СС0

По информации СМИ, нападавший был вооружен топором и ножом. Он нанес телесные повреждения трем учащимся средней школы № 4 в Петропавловске.

Всех пострадавших доставили в больницу, они находятся в сознании. Девятиклассника задержали. Начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».

По предварительным данным прокуратуры, нападавший состоит на психиатрическом учете.

«Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются», — сообщает ТАСС.

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