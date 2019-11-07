Дипломатический «кокс»: утверждено обвинительное заключение по делу о контрабанде наркотика из Аргентины

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, сообщает ТАСС . Речь идет о партии наркотиков весом 362 кг, найденных на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.

Дело на испанском языке

Ранее фигуранты дела отказались от ознакомления с материалами, говоря о своей непричастности к преступлениям и указывали на «грубые нарушения» со стороны следователей. Как заявлял ранее адвокат одного из фигурантов Александр Костанянц, большая часть документов написана на испанском языке, без перевода на русский.

Уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД России в ноябре 2017-го. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок.

Территория посольства

12 чемоданов с кокаином весом 362 килограмма нашли в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Эти чемоданы были зарегистрированы, как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства.

По данным российского внешнеполитического ведомства, она принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов — были задержаны в России, еще двое — в Аргентине, пишет bfm.ru. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук, что аргентинские дипломаты расценили как «ликвидацию банды наркоторговцев».

Суд , правосудие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Закрученный сюжет

По данным аргентинских властей, на территории школы при посольстве РФ один из сотрудников российской дипмиссии обнаружил чемоданы с кокаином. Чтобы отследить дальнейшую судьбу груза, кокаин заменили мукой, а чемоданы с вложенными в них GPS-датчиками оставили на месте.

Груз, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, принадлежал сотруднику технического состава посольства, который к тому времени закончил работу по трудовому договору.

Дело будет направлено в ближайшее время в Солнцевский суд Москвы для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.