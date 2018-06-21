Путин перевел в Мексику посла, сообщившего о кокаине в российской дипмиссии в Аргентине

Виктора Коронелли президент РФ назначил послом в Мексике.

Член комитета по международным делам Антон Морозов отметил, что "будет происходить плановая смена посла" без увязки к событиям вокруг так называемого кокаинового скандала.

"В целом мы можем сказать, что Россия абсолютно непричастна к скандалу. Все, что там происходило, тщательно расследуется спецслужбами РФ и Аргентины. Никто из российских дипломатов, включая посла, к этому инциденту не причастен", — подчеркнул Морозов.

Кокаиновый скандал

В конце февраля 2017 года МВД Аргентины сообщили, что в декабре 2016 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с кокаином. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. В полицию об этом сообщил непосредственно Виктор Коронелли.

Как позже сообщал МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию, чтобы пресечь канал поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины, пишет znak.com.

В России в рамках возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела задержаны и арестованы три фигуранта — Калмыков, Худжамов и Али Абянов. Следственный департамент МВД России предъявил им обвинение по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), пункту "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") в составе организованной группы.

Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан и арестован в Германии.