Путин перевел в Мексику посла, сообщившего о кокаине в российской дипмиссии в Аргентине

Президент РФ Владимир Путин освободил посла России в Аргентине Виктора Коронелли от должности. Его место занял бывший замруководителя департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов. Его кандидатуру 20 июня одобрил комитет Госдумы по международным делам, пишет ТАСС.
Виктора Коронелли президент РФ назначил послом в Мексике.
Член комитета по международным делам Антон Морозов отметил, что "будет происходить плановая смена посла" без увязки к событиям вокруг так называемого кокаинового скандала.
"В целом мы можем сказать, что Россия абсолютно непричастна к скандалу. Все, что там происходило, тщательно расследуется спецслужбами РФ и Аргентины. Никто из российских дипломатов, включая посла, к этому инциденту не причастен", — подчеркнул Морозов.
Кокаиновый скандал
В конце февраля 2017 года МВД Аргентины сообщили, что в декабре 2016 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с кокаином. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. В полицию об этом сообщил непосредственно Виктор Коронелли.
Как позже сообщал МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию, чтобы пресечь канал поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины, пишет znak.com.
В России в рамках возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела задержаны и арестованы три фигуранта — Калмыков, Худжамов и Али Абянов. Следственный департамент МВД России предъявил им обвинение по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), пункту "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") в составе организованной группы.
Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан и арестован в Германии.
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