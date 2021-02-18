Директор и тренер известного барнаульского спортклуба пошли под суд за травмы 4 детей на батуте

Зампрокурора Алтайского края Дмитрий Губанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу на гендиректора фирмы «МС-Фестиваль» и тренера-преподавателя по батутной акробатике, сообщила региональная прокуратура. Правоохранительные органы пришли к выводу, что они должны понести ответственность за травмы, полученные четырьмя детьми на батуте.

Что случилось

Инциденты произошли в 2018 и 2019 годах. Четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет во время тренировок на батуте получили травмы позвоночника и перелом руки, сообщает краевой следком. К травмам привел непрофессионализм тренеров, пришли к выводам следователи.

Гендиректору фирмы «МС-фестиваль» и 25-летнему тренеру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

П.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Что предъявили гендиректору

Гендиректор организовал в спортклубе Барнаула проведение занятий для детей с использованием батутного комплекса.

Как полагает следствие, он привлек к работе с несовершеннолетними тренеров, не имеющих необходимой спортивной и профессиональной квалификации.

Они имели низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, необходимой для проведения занятий по батутной акробатике.

Зал для занятий. СУ СКР по Алтайскому краю.

Что предъявили тренеру

Следователи установили причастность к преступлению 25-летнего тренера. Он не только не имел профессионального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике, но и сам придумывал программы занятий, не соответствующие стандартам и номам данного вида спорта.

Во время проведения занятий тренер не следил за тем, как дети выполняют задания, отвлекаясь, в том числе, на телефон. И эти действия мужчины привели к травмированию позвоночника у двух несовершеннолетних.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Признают ли они вину

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали, сообщила старший помощник руководителя краевого следкома по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Уголовное дело после вручения фигурантам копии обвинительного заключения будет направлено в Центральный райсуд Барнаула Алтайского края, проинформировали в прокуратуре.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором фирмы «МС-Фестиваль» является Владимир Гордейчик. Он также является гендиректором велнес-клуба «Магис-Спорт».