Директор строительной фирмы на Алтае обманом заказчиков заработал 4 млн рублей

С июля по декабрь 2021 обвиняемый заключал контракты на самый разнообразный ремонт учреждений и соцобъектов, а также на поставку стройматериалов и оборудование в разные регионы страны.
Доверившись, заказчики переводили ему предоплату в размере 30%.
Однако у мужчины на самом деле не было ни финансовой, ни фактической возможности выполнить работу — у него не было ни работников, ни строительной техники.
Так, он не выполнил заказ на благоустройство детского сада в Псковской области, не сделал капремонт кровли образовательного учреждения в Орловской области и не поставил машины для сортировки икры в Карелии.
Всего обвиняемому удалось обмануть семь заказчиков. При этом мужчина лично выезжал на объекты, вел переговоры, умело вводил в заблуждение клиентов.
Таким образом житель Республики Алтай обогатился на 4 млн рублей.
Сейчас материалы дела с обвинительным заключением направили в суд.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае бывшего полицейского будут судить за взяточничество.