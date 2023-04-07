7 апреля
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Происшествия

Директор строительной фирмы на Алтае обманом заказчиков заработал 4 млн рублей

39-летний житель Горно-Алтайска, директор стройфирмы, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения и в особо крупном размере, сообщает региональное управление МВД.

Суд.
Суд.
unsplash.com

С июля по декабрь 2021 обвиняемый заключал контракты на самый разнообразный ремонт учреждений и соцобъектов, а также на поставку стройматериалов и оборудование в разные регионы страны.

Доверившись, заказчики переводили ему предоплату в размере 30%.

Однако у мужчины на самом деле не было ни финансовой, ни фактической возможности выполнить работу — у него не было ни работников, ни строительной техники.

Коррупция. Суд. Уголовное дело.
Коррупция. Суд. Уголовное дело.
pixabay.com

Так, он не выполнил заказ на благоустройство детского сада в Псковской области, не сделал капремонт кровли образовательного учреждения в Орловской области и не поставил машины для сортировки икры в Карелии.

Всего обвиняемому удалось обмануть семь заказчиков. При этом мужчина лично выезжал на объекты, вел переговоры, умело вводил в заблуждение клиентов.

Таким образом житель Республики Алтай обогатился на 4 млн рублей.

Сейчас материалы дела с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае бывшего полицейского будут судить за взяточничество.

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