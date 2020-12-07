Директор строительной компании идет под суд за фейковый ремонт школы

Скамья подсудимых ждет директора фирмы «Строй-Гарант», которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте школы в Кулундинском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве не называют имени обвиняемого, но очевидно, что речь идет о предпринимателе Леониде Классене. Ранее altapress.ru подробно писал об этой криминальной истории, связанной с ремонтом в кулундинской школе № 5.

Руководителю компании инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, летом 2018 года между «Строй-Гарантом» и школой были заключены муниципальные контракты на выполнение выборочных работ по капитальному ремонту здания.

Леонид Классен

«Реализуя умысел на хищение денежных средств, директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы, содержащие виды, объемы и стоимость ремонтно-строительных работ на объекте, которые в действительности выполнены не были», — указывают в СКР.

В итоге, как утверждают правоохранители, обвиняемый похитил денежные средства на сумму более 2,2 млн рублей. Данное преступление было выявлено сотрудниками краевого управления ФСБ России.

Свою вину Леонид Классен не признал. На его имущество и денежные средства наложен арест на общую сумму более 3 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.