Директор стройфирмы и чиновник пойдут под суд за мошенничество при возведении школы в Сибири

По данным следствия, при строительстве школы на 250 мест директор строительной компании «Панорама» внес в сметы и акты выполненных работ недостоверную информацию о приобретении песчано-гравийной смеси.
Руководитель стройфирмы указал, что она закупалась в Абакане, хотя фактически она добывалась с двух карьеров, расположенных в самом Ширинском районе.
Представитель администрации знал о подлоге, однако подписал сметы и акты выполненных работ к муниципальному контракту.
Ущерб бюджету района оценивается в шесть миллионов рублей.
Ранее у начальника отдела новосибирского Росздравнадзора нашли поддельный диплом.