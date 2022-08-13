13 августа
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Происшествия

Директор стройфирмы и чиновник пойдут под суд за мошенничество при возведении школы в Сибири

В Хакасии возбудили уголовное дело против директора строительной компании, а также руководителя Управления промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта администрации Ширинского района. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Коррупция.
Коррупция.
Pixabay.com

По данным следствия, при строительстве школы на 250 мест директор строительной компании «Панорама» внес в сметы и акты выполненных работ недостоверную информацию о приобретении песчано-гравийной смеси.

Руководитель стройфирмы указал, что она закупалась в Абакане, хотя фактически она добывалась с двух карьеров, расположенных в самом Ширинском районе.

Представитель администрации знал о подлоге, однако подписал сметы и акты выполненных работ к муниципальному контракту.

Ущерб бюджету района оценивается в шесть миллионов рублей.

Ранее у начальника отдела новосибирского Росздравнадзора нашли поддельный диплом.

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