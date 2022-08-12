В Омске частично рухнул пятиэтажный дом

Спасатели работают на месте обрушения стены пятиэтажного дома в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Стена в «пятиэтажке» рухнула вечером 12 августа. Обрушение затронуло все этажи дома — с первого по пятый.

По предварительный информации площадь обрушения составляет 200 метров квадратных. Спасатели эвакуировали 40 человек.

В минздраве Омской области заявляют о том, что пострадавших нет.

Для оказания психологической помощи жителям дома прибыли психологи МЧС России. Пока к ним обращений за помощью со стороны жильцов не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают более 160 человек и 32 единицы техники.

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