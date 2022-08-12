В Омске частично рухнул пятиэтажный дом

Стена в «пятиэтажке» рухнула вечером 12 августа. Обрушение затронуло все этажи дома — с первого по пятый.
По предварительный информации площадь обрушения составляет 200 метров квадратных. Спасатели эвакуировали 40 человек.
В минздраве Омской области заявляют о том, что пострадавших нет.
Для оказания психологической помощи жителям дома прибыли психологи МЧС России. Пока к ним обращений за помощью со стороны жильцов не поступало.
Сейчас на месте происшествия работают более 160 человек и 32 единицы техники.
Ранее на Алтае сельчане приехали к соседке и украли из ее дома стену.