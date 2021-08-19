Директор турбазы не признал вину в смертельном пожаре в Алтайском крае

Директор туристического комплекса «Горное солнце» на «Бирюзовой Катуни» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Летом 2020 года на базе произошел пожар.

Пожар на турбазе в Алтайском крае.

Следователи пришли к выводу, что руководитель комплекса допустил нарушения противопожарных правил при эксплуатации здания, в котором размещались туристы.

Ночью 30 июля 2020 года в котельной одного из корпусов произошло возгорание, едкий дым заполнил все здание, включая его жилую часть.

Более 20 клиентов туркомплекса, среди которых двое детей, были вынуждены прыгать с лоджий занимаемых ими номеров.

«При этом люди падали с большой высоты, ударяясь о выступающие части горящего здания и поверхность земли», — говорят в следственном комитете.

В результате падения многие покалечились. 63-летняя женщина от травм скончалась в больнице.

Свою вину хозяин «Горного солнца» не признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.