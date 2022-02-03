Директора барнаульской школы будут судить за превышение полномочий

Директора одной из школ Барнаула будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий — она совершала махинации со стимулирующими и компенсационными выплатами учителей.

Руководитель издавала приказы о распределении учебной нагрузки и доплатах педагогам, но сообщала им о трудной ситуации с финансированием учебного заведения и просила возвращать деньги в размере начисленной компенсационной выплаты.

«За фактически выполняемые трудовые обязанности 10 педагогов ежемесячно перечисляли компенсационные выплаты, общая сумма которых составила более 1 миллиона 790 тысяч рублей», — рассказали в краевом СУ СКР.

Преступление выявили оперативники ФСБ России по Алтайскому краю.

Свою вину в содеянном директор признала.

Ранее бывшая сельская чиновница в Алтайском крае попалась на махинациях с землей.