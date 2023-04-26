26 апреля
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Происшествия

Для находящейся в СИЗО экс-ректора бийского вуза собирают деньги на залог

Близкие Людмилы Мокрецовой, бывшего ректора бийского АГГПУ, собирают деньги, чтобы ее выпустили под залог, сообщает «Бийский рабочкий».

Людмила Мокрецова
Людмила Мокрецова
YouTube-канал АГГПУ им. В.М. Шукшина

Вопрос о смягчении меры пресечения суд рассмотрит уже 28 апреля.

По данным источников, сумма залога составляет 7 млн рублей.

Из-за чего бывший ректор оказалась в СИЗО?

Следствие считает, что Мокрецова якобы выписывала сотрудникам премии, а потом под давлением заставляла их отдавать деньги ей. Так она завладела 1,6 млн рублей.

В конце марта суд назначил Мокрецовой наказание в виде заключения под стражу. Ее поместили в СИЗО до середины мая.

Впоследствии более 600 человек подписали петицию, чтобы освободить ректора от заключения.

В середине апреля стало известно, что Мокрецова покинула должность ректора вуза. Она проконсультировалась с адвокатом и еще 10 апреля написала заявление о сложении полномочий.

В сети при этом появилась неподтвержденная информация, что женщину уволили «по дискредитирующим обстоятельствам».

Подозрение на коллег

Экс-ректор подозревала в преступлениях своих коллег. В вузе произошло несколько инцидентов, связанных с подменой документов, что нанесло учебному заведению ущерб в 378 тыс.

Мокрецова писала жалобы в МВД, но они не помогли.

Обо всех случаях нарушений знала проректор Елена Гусельникова, которая теперь исполняет обязанности Мокрецовой.

В итоге под уголовную ответственность попала сама Людмила. Среди потерпевших значилась и Гусельникова.

Ранее стало известно, что на бийский олеумный завод может вернуться осужденный за растрату экс-директор.

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