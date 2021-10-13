Для отравившего своих коллег инженера обвинение запросило 8 лет тюрьмы

Государственный обвинитель запросил 8 лет колонии общего режима для инженера Владислава Шульги, которого обвиняют в массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Znak.com.

Массовые проблемы со здоровьем у работников ТАНТК начались в конце 2017 года: люди жаловались на боли и потерю волос. В марте 2018-го директор предприятия признала, что имело место отравление таллием на почве бытового конфликта (на самом авиазаводе таллий не применяется).

В общей сложности пострадали 34 человека. В апреле 2018 года СМИ сообщили о задержании подозреваемого — инженера завода Владислава Шульги, который, по данным следствия, подсыпал таллий в кулер с водой, которую пили сотрудники предприятия.

Предположительный мотив, которым руководствовался подозреваемый, — месть юристу авиазавода. Зеркало его автомобиля Шульга в 2017 году задел своей машиной, после чего скрылся, но юрист пожаловался в полицию, и инженера лишили водительских прав, пишет polit.ru.

Шульга сначала дал признательные показания, но потом отказался от них, сказав, что написал явку с повинной под давлением. Инженер называет свое дело, возбужденное по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), сфабрикованным работниками полиции и СКР.

Справка

Таллий — мягкий металл, используется в сплавах для подшипников. Соединения таллия также применяются в производстве полупроводников, оптического стекла. Радиоактивный изотоп этого металла используется в медицине для диагностики.

Бесцветный и безвкусный сульфат таллия ранее применялся в качестве средства для борьбы с грызунами, но еще в 1975 году в США и во многих других странах его запретили из соображений безопасности.

Таллий часто использовался для убийств и получил название «яд отравителей». В начале 1950-х годов прошлого века в Австралии произошел всплеск убийств и покушений при помощи таллия. Тогда сульфат таллия был доступен в виде коммерческого бренда — крысиного яда Thall-rat, чем и пользовались отравители.

Отличительным признаком отравления таллием являются выпадение волос и повреждения периферических нервов (жертвы могут испытывать ощущения хождения по горячим углям). Утрата волос происходит только при низких дозах таллия, при высоких таллий убивает жертву раньше, чем происходит выпадение волос.