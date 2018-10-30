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«Для собственных нужд»: на Алтае задержали мужчину, который перевозил 400 бутылок алкоголя

В селе Кырлык Республики Алтай полицейские остановили для проверки автомобиль Nissan АD и обнаружили в нем более 400 бутылок алкогольной продукции без сопроводительных документов. 33-летний водитель пояснил, что приобрел алкоголь для собственных нужд, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Бутылки
Бутылки
СС0

Водитель Nissan оказался жителем Горно-Алтайска. Он объяснил, что алкоголь купил в республиканской столице у незнакомых людей.

Алкоголь изъяли и направили на экспертизу. Полицейские проводят проверку.

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