Ученые выяснили, что проходит мода на алкогольные напитки

Употребление спиртного вышло из моды у молодых людей, к такому выводу пришли исследователи из Департамента эпидемиологии и общественного здоровья Лондона. Свои данные они опубликовали в журнале BMC Public Health , пишет РИА Новости .

Выросло количество молодых людей, которые не употребляют спиртное. Также увеличилось число тех девушек и юношей, которые вообще не прикасались к алкогольным напиткам.

Линда Фэт,

департамент эпидемиологии и общественного здоровья Лондона:

Увеличение числа молодых людей, отказывающихся пить, говорит о том, что подобная форма поведения стала более «модной» и допустимой среди молодежи, тогда как периодические попойки и запойное пьянство, наоборот, перестали быть популярными и «нормальными» для них.

Коллеги Линды Фэт наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч подростков в возрасте от 16 до 24 лет с 2005 по 2015 год. Они интересовались, как менялось соотношение пьющих и непьющих молодых людей по мере увеличения их возраста, количество выпиваемого и культура употребления алкоголя, а также многие другие вещи, связанные с вредными привычками.

Выяснились неожиданные поведенческие тренды. Число непьющих подростков за последние 10 лет значительно выросло. Например, в середине этого десятилетия примерно 50% британских девушек и парней употребляли спиртное реже раза в неделю, тогда как 10 лет назад этот показатель был равен лишь 35%. Аналогичным образом выросло число абсолютных трезвенников — их доля в этой возрастной категории выросла с 18% до 29%.

Как отмечают ученые, подобные изменения были особенно характерны для подростков, не страдающих от других вредных привычек и живших в благополучных семьях. Тем не менее, аналогичные изменения, хотя и менее выраженные, им удалось зафиксировать и среди молодежи в группах риска.

Также резко уменьшилось число подростков, впадающих в запои, а также доля молодежи, периодически выпивающей большие количества спиртного. Их число снизилось на 9% и 15%.

Подобные изменения, как предполагают ученые, связаны не только с ужесточением законов, регулирующих продажу алкоголя в Британии и других странах Европы, но и с изменениями в менталитете молодежи. Спиртное просто становится менее модным, чем в прошлом.