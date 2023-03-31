До особого распоряжения: федеральную южную трассу парализовал мощный снегопад

Перекрыли 75-километровый участок федеральной трассы М-4 «Дон». Частично демонтируют разделительные ограждения на магистрали — чтобы автомобили могли развернуться.

Планируют запустить движение хотя бы по одной из полос. Произошло сразу несколько ДТП.

Образовалась пробка длиной 50 километров.

На месте работает более 100 спецмашин и порядка 200 спасателей, формируются новые бригады.

Застрявших в снежном плену водителей на трассе М4 «Дон» МЧС просит объединяться для экономии топлива. Фуры попросили по возможности освободить дороги для расчистки, пишет Telegram-канал Mash.

Что произошло

Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, а затем и метель начался в Ростовской области накануне в ночь. Непогода сохраняется до сих пор. Развернуты пункты обогрева, сообщает Газета.Ru.

Факт

До особого распоряжения прекращено движение транспорта.

Ранее сильный снегопад заблокировал дорогу к поселку на Алтае. А снежная буря столкнула несколько автомобилей на омской трассе.