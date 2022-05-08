8 мая
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Происшествия

До пяти лет лишения свободы: полиция возбудила уголовное дело после поджога кафе-бара в Топчихе

Алтайские полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога кафе-бара в селе Топчиха. Об этом сообщил «Инцидент. Барнаул», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Известно, что на место происшествия для проведения осмотра выезжала следственно-оперативная группа полиции.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Согласно законодательству, статья предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Скриншот записи камеры видеонаблюдения.
Скриншот записи камеры видеонаблюдения.
Barnaul 22.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — говорится в сообщении.

Граждан, которым известно что-либо о случившемся, правоохранители просят обратиться в полицию.

Напомним, в ночь на 8 мая неизвестный поджег только открывшийся кафе-бар в селе Топчиха. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Незадачливому поджигателю не сразу удалось совершить задуманное. Он едва сам не загорелся, пока пытался поджечь помещение кафе-бара. Подписчики одного из барнаульских пабликов дали неизвестному прозвище «человек-факел».

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