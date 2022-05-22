Добежал и умер как легендарный гонец. Бруклинский полумарафон завершился смертью одного участника

21 мая 32-летний житель Нью-Йорка пробежал Бруклинский полумарафон и скончался после финиша. Еще 15 человек были госпитализированы, четверо потеряли сознание, не добежав до финиша, пишет РБК.

Сообщается, что после забега мужчина потерял сознание, вероятно, у него произошла остановка сердца — медики в больнице уже констатировали смерть.

В полумарафоне с дистанцией в 21 км приняли участие 22 тыс. человек.

Участники жаловались на ужасные погодные условия — температура воздуха поднималась до 21 градуса при влажности воздуха в 83%.

После полумарафона четырех человек доставили в больницы в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы и четверо — легкие повреждения.

Организатор соревнований, клуб New York Road Runners, выразил соболезнования в связи со смертью участника.

В последний раз на Бруклинском полумарафоне зафиксировали смерть участника в 2014 году.

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