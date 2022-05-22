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Происшествия

Добежал и умер как легендарный гонец. Бруклинский полумарафон завершился смертью одного участника

21 мая 32-летний житель Нью-Йорка пробежал Бруклинский полумарафон и скончался после финиша. Еще 15 человек были госпитализированы, четверо потеряли сознание, не добежав до финиша, пишет РБК.

Легкая атлетика, бег.
Легкая атлетика, бег.
CC0

Сообщается, что после забега мужчина потерял сознание, вероятно, у него произошла остановка сердца — медики в больнице уже констатировали смерть.

В полумарафоне с дистанцией в 21 км приняли участие 22 тыс. человек.

Участники жаловались на ужасные погодные условия — температура воздуха поднималась до 21 градуса при влажности воздуха в 83%.

После полумарафона четырех человек доставили в больницы в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы и четверо — легкие повреждения.

Организатор соревнований, клуб New York Road Runners, выразил соболезнования в связи со смертью участника.

В последний раз на Бруклинском полумарафоне зафиксировали смерть участника в 2014 году.

Ранее в Барнауле простились с известным футболистом «Динамо» прошлых лет Василием Ощепковым.

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