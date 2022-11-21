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Происшествия

Дома барнаульцев оказались без воды до позднего вечера из-за порыва

В Барнауле 12 домов остались без воды из-за порыва на водопроводной сети в районе дома 314 по ул. Сухэ-Батора. Об этом сообщает администрация города.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Авария произошла днем 21 ноября. Оказалась нарушена водопроводная сеть из-за сильного порыва. Неисправность оказалась в 500 мм в диаметре.

Сотрудники компании уже отправились на устранение ЧП. Работают одна бригада специалистов и три единицы техники.

Жителям ближайших домов отключили холодную воду до 20:30. Воды нет по следующим адресам:

  • ул. Островского, 80а-114,
  • ул. Симферопольская, 1−35,
  • ул. Краснодарская, 1а-39,
  • ул. Одесская, 1−40,
  • ул. Севастопольская, 1−30,
  • ул. Омская, 1−43,
  • ул. Уральская, 1−43,
  • ул. Барнаульская, 2−42,
  • ул. 50 лет СССР, 27,
  • ул. Сухэ-Батора, 7, 8, 9,
  • ул. Ядерная, 2,
  • ул. Малахова, 90, 92, 94а, 94б, 96а.

Узнать о состоянии ремонта можно по телефону «Росводоканал Барнаул» — 500−101.

Барнаульский водоканал приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.

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