Дома барнаульцев оказались без воды до позднего вечера из-за порыва

Авария произошла днем 21 ноября. Оказалась нарушена водопроводная сеть из-за сильного порыва. Неисправность оказалась в 500 мм в диаметре.
Сотрудники компании уже отправились на устранение ЧП. Работают одна бригада специалистов и три единицы техники.
Жителям ближайших домов отключили холодную воду до 20:30. Воды нет по следующим адресам:
- ул. Островского, 80а-114,
- ул. Симферопольская, 1−35,
- ул. Краснодарская, 1а-39,
- ул. Одесская, 1−40,
- ул. Севастопольская, 1−30,
- ул. Омская, 1−43,
- ул. Уральская, 1−43,
- ул. Барнаульская, 2−42,
- ул. 50 лет СССР, 27,
- ул. Сухэ-Батора, 7, 8, 9,
- ул. Ядерная, 2,
- ул. Малахова, 90, 92, 94а, 94б, 96а.
Узнать о состоянии ремонта можно по телефону «Росводоканал Барнаул» — 500−101.
Барнаульский водоканал приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.