23 августа
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Происшествия

Домашний питон целиком проглотил свою хозяйку

Трагический случай произошел в Индонезии — домашний питон проглотил свою хозяйку.

Питон, змея.
Питон, змея.
CC0

Гигантская змея жила на участке у дома. Вскоре соседи заметили, что женщина исчезла, пишет tarakann.ru. Поиски результатов не дали.

Но спустя время полицейские увидели в кустах неподалеку раздувшегося питона. Местные жители вспороли живот змее и обнаружили переломанный труп женщины. Ее похоронили.

А питона разрубили и съели.

Ранее в брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак. Это случилось в Таиланде.

Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. Рептилия «свила» себе гнездо под грудой старых бетонных блоков.

Собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился.

Известен случай, когда коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину.

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