Домашний питон целиком проглотил свою хозяйку

Гигантская змея жила на участке у дома. Вскоре соседи заметили, что женщина исчезла, пишет tarakann.ru. Поиски результатов не дали.
Но спустя время полицейские увидели в кустах неподалеку раздувшегося питона. Местные жители вспороли живот змее и обнаружили переломанный труп женщины. Ее похоронили.
А питона разрубили и съели.
Ранее в брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак. Это случилось в Таиланде.
Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. Рептилия «свила» себе гнездо под грудой старых бетонных блоков.
Собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился.
Известен случай, когда коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину.