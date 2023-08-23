Домашний питон целиком проглотил свою хозяйку

Трагический случай произошел в Индонезии — домашний питон проглотил свою хозяйку.

Гигантская змея жила на участке у дома. Вскоре соседи заметили, что женщина исчезла, пишет tarakann.ru. Поиски результатов не дали.

Но спустя время полицейские увидели в кустах неподалеку раздувшегося питона. Местные жители вспороли живот змее и обнаружили переломанный труп женщины. Ее похоронили.

А питона разрубили и съели.

Ранее в брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак. Это случилось в Таиланде.

Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. Рептилия «свила» себе гнездо под грудой старых бетонных блоков.

Собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился.

Известен случай, когда коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину.