В брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак

В Таиланде нашли на свалке семиметрового питона, который проглотил двух домашних собак, сообщает Metro.

Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. Рептилия «свила» себе гнездо под грудой старых бетонных блоков.

Собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился. Его доставили в центр реабилитации, за ним ухаживают ветеринары, пишет Lenta.ru.

«Это была одна из самых крупных змей, которую мы когда-либо видели. По всей видимости, питон жил на этой свалке в течение какого-то времени и питался бездомными животными», — рассказал один из специалистов, участвовавших в поимке рептилии.

В Таиланде обитает несколько видов питонов, в том числе сетчатый питон, считающийся самой длинной змеей в мире.

Ранее сообщалось, как коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину. А корова-охотница безмятежно гуляла по сельским улицам с мертвым питоном во рту.