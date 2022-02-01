Домработника вдовы Градского задержали по делу об ограблении

Мужчину подозревают в причастности к ограблению подмосковного дома.

Полиция нашла у задержанного ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на Коташенко.

Предварительно, два участника ограбления сейчас находятся за границей, пишет «Мослента». Информация уточняется.

Есть версия, что перед тем, как напасть, грабители караулили Коташенко на трассе в машине несколько дней.

Ранее задержали одого из подозреваемых в ограблении вдовы Градского. Сотрудники подмосковной полиции задержали одного из подозреваемых в нападении, «совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ограбление вдовы Градского произошло 16 января. Злоумышленники похитили около 100 млн рублей.

При этом прислугу заподозрили в ограблении вдовы Градского.