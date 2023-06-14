Дональда Трампа снова арестовали - на этот раз в Майами

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в здании федерального суда в Майами. Он предстанет перед судом по обвинениям, связанным с неправильным обращением с секретными документами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Слушание по делу Трампа прошло 13 июня. Трамп должен был присутствовать на процедуре предъявления обвинения. При этом бывший президент мог заявить о своей невиновности по делу, уточняет CNN.

Как объясняет издание, в американском праве арест необходим для выдвижения обвинения. При этом не обязательно подозреваемого помещают под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

Это не первый случай ареста политика. Трампа арестовывали 4 апреля. Ему предъявляли обвинение по 34 пунктам. Бывшего президента подозревали в подлоге финансовой документации и взятке порноактрисе за молчание о тайном романе.

Также 10 мая суд присяжных в США признал виновным бывшего президента страны в сексуализированном насилии над писательницей Элизабет Джин Кэрролл.