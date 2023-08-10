"Дора" и пепелище: на Гавайях из-за жары и разрушительного урагана выгорел целый город. Видео

Помимо жары быстрому распространению пламени помогает сильный ветер от урагана «Дора».
Популярному среди туристов городу Лахайна досталось больше всего. Большинство зданий выжжены и разрушены. Кругом сплошное пепелище.
Жители и туристы бросались в океан, спасаясь от огня, указывает v1.ru. Их из воды доставали сотрудники береговой охраны США. Объявлена эвакуация.
Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и связи. Люди не могут дозвониться в экстренные службы. На нескольких островах такая же ситуация.
Порядка четырех тысяч человек собираются уехать с Гавайских островов. Есть погибшие.
Ущерб из-за продолжающейся катастрофы пока не подсчитывали.
Ранее стали известны подробности крупного пожара в барнаульском ТЦ.