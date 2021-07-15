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Происшествия

Драку с обочечниками на алтайской трассе прокомментировали в «Яндекс.Такси»

Сервис «Яндекс.Такси» ограничил доступ к заказам водителю, который накануне устроил массовую драку с водителями на трассе Бийск — Барнаул.

Потасовка в поле.
Потасовка в поле.
Скриншот видео ACT-54

Напомним, 5 июля на Чуйском тракте в районе Косихи произошла потасовка между водителями. Одним из участников стал администратор сообщества «АСТ-54» Виталий Полищук.

Виталий перекрыл движение по обочине своим автомобилем, оставив для обочечников только проезд по полю — это возмутило таксиста и трех его товарищей.

В итоге произошла драка, в которой пострадал Виталий. Когда за него заступились другие водители, один из пассажиров такси достал лопату. Однако до серьезных травм дело не дошло — нападавших повалили на землю.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что проверяют инцидент с водителем и уже ограничили ему доступ к заказам.

«Мы проверяем информацию по этому происшествию и уже ограничили водителю доступ к заказам как минимум до завершения разбирательства. Его результатами будем готовы поделиться позже», — отметили в сервисе.

Виталий обратился в полицию. Вместе с участковым полиции он проехал в травмпункт, где ему оказали медпомощь и зафиксировали травмы.

Ранее в Новосибирске пассажирка «Яндекс.Такси» пинала слабослышащего водителя и оскорбляла его из-за инвалидности.

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