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Происшествия

Очередное ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск унесло жизни трех человек

Около 3:15 4 июня на 230 км Чуйского тракта в Тальменском районе Алтайского края в автоаварии погибли три человека.

ДТП в Тальменском районе.
ДТП в Тальменском районе.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю / vk.com/incident22

Как установили в полиции, 38-летний мужчина за рулем ВАЗ-211440 ехал со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault под управлением 47-летнего водителя.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, мужчины 1988 и 1991 годов рождения, скончались до прибытия скорой помощи.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алтайском крае в жутком ДТП с двумя иномарками погибла семья известного бийского тренера. В тот же день в другой аварии пострадало 14 человек, трое из которых погибли на месте.

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