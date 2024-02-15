ДТП с судебными приставами произошло в Алтайском крае. Есть погибшие

По предварительным данным, автомобиль Renaut Logan при совершении обгона выехал на встречную полосу и съехал в кювет.
Водитель скончался на месте, пассажир не пострадал.
Очевидцы сообщают, что в аварию попал автомобиль судебных приставов.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее омский чиновник попал в жесткое ДТП. Заместитель министра труда Омской области попал в аварию на загородной трассе.
Сергей Добрых ехал в автомобиле Toyota на пассажирском сидении. Легковушка влетела в ГАЗель на трассе Омск — Муромцево.
В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.
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