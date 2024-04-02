ДТП с участием автобуса произошло в Барнауле

Авария произошла около местного магазина "Валдай".
Автомобиль получил повреждения.
О пострадавших неизвестно.
Очевидцы отмечают, что на дороге скользко.
Ранее страшная авария произошла в центре Барнаула.
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В поселке Южном автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария произошла около местного магазина "Валдай".
Автомобиль получил повреждения.
О пострадавших неизвестно.
Очевидцы отмечают, что на дороге скользко.
Ранее страшная авария произошла в центре Барнаула.
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