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Происшествия

Два человека пострадали в результате жесткого ДТП с автобусом на Алтае

Днем 8 апреля в селе Элекмонар Чемальского района Республики Алтай на автодороге Усть-Сема-Чемал-Куюс произошла жесткая авария с участием автобуса. Пострадавший автомобиль перевернуло на бок.

ДТП в Элекмонаре
ДТП в Элекмонаре
04.мвд.рф

По предварительным данным, 65-летний водитель, управляя автобусом «Hyundai HD County», разворачиваясь, при выезде на проезжую часть нарушил сплошную линию и столкнулся с автомобилем, который ехал к селу Усть-Сема.

За рулем автомобиля был 25-летний житель Новосибирской области. Пассажиры — 20-летняя девушка и 16-летний молодой человек — не были пристегнуты и им потребовалась медпомощь.

Девушку отвезли в больницу, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Автобус был пустой, водитель не пострадал.

В отношении водителя автомобиля вынесено постановление по ст. 12.6 КоАП РФ (управление водителем транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутыми ремнями безопасности).

В отношении водителя автобуса возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).

Обстоятельства ДТП выясняются.

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