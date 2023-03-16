Два малыша несколько дней пробыли в квартире с трупами родителей

Тела мужчины и женщины обнаружили в екатеринбургской квартире, а рядом с ними — плачущих маленьких детей, сообщает E1.ru.

Дверь самостоятельно вскрыли неравнодушные жильцы дома, которые услышали плач. По их словам, МЧС не ехали без полиции, а правоохранители не торопились.

Пришлось справляться своими силами и инструментами — вскрытие заняло несколько часов.

Внутри нашли тела родителей, а рядом — заплаканных двухлетнего мальчика и совсем маленькую девочку в очень плохом состоянии.

По словам очевидца, из-за равнодушия спецслужб дети чуть не погибли от обезвоживания.

Оказалось, семья арендовала эту квартиру. Родственники потеряли связь с ними еще в конце прошлой недели. Сейчас дети находятся у них.

Следственный комитет занялся делом, тела отправили на судмедэкспертизу.

При внешнем осмотре телесных повреждений не обнаружили, криминала, по предварительным данным, нет.

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