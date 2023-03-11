На Алтае мужчину будут судить за жестокое избиение ребенка в такси

В Бийске мужчина избил несовершеннолетнюю девочку в такси, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В декабре 2022 года бийчанин в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться в такси, в котором уже сидели пассажиры: мать и дочь.

Агрессивный мужчина хотел сесть именно в этот автомобиль и два раза ударил спящего ребенка кулаком в голову.

Когда он услышал громкий плач малыша и крики матери, сразу скрылся с места преступления. Вскоре его задержала полиция.

Во время суда от законного представителя ребенка поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд отклонил его.

Подсудимый признал свою вину. Слушание дела продолжат 14 марта 2023 года.

Ранее супруга и сын жестоко избили мужчину в Алтайском крае.