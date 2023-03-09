Экс-чиновник заперся в квартире с ребенком и открыл стрельбу из окна в Нижневартовске

Мужчина заперся в квартире с ребенком и открыл стрельбу из окна квартиры на 9-м этаже в Нижневартовске 9 марта. Об этом сообщает 86.ru.

О произошедшем сообщила жена стрелка. Она заявила, что муж заперся в квартире вместе с ребенком и угрожает убить себя и его. При попытке открыть квартиру, мужчина начал стрелять в воздух.

Силовые службы прибыли на место происшествия и эвакуировали жильцов двух ближайших зданий. Полицейские и омоновцы окружили многоэтажку, где засел стрелок.

В мэрии Нижневартовска сообщили, что мужчина работал в МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовск». На данный момент он уволен.

РИА Новости со ссылкой на МВД сообщают, что ребенка удалось освободить. Преступника задержали.