Два сотрудника ФСБ погибли в ДТП, которое устроил начальник райотдела ГИБДД на Алтае

Напомним, ночью 18 августа недалеко от Шипуново Hyundai Creta под управлением 43-летнего начальника ГИБДД врезался в стоящий на обочине грузовик MAN.
На месте скончались два пассажира — 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга. Госпитализировали двоих детей и водителя.
Сообщали, что погибшие и дети — жители Ставропольского края, которых правоохранитель вез в аэропорт Барнаула.
«Погибшие — сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю», — отмечает агентство со ссылкой на источник в силовых структурах.
По некоторым данным, погибший мужчина — подполковник ставропольской ФСБ (замкомандира части по летной подготовке), а женщина — лейтенант, служившая там же секретарем.
Региональный СК возбудил дело по факту «нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц».