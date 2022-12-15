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Происшествия

Двое детей и их бабушка погибли при пожаре в Алтайском крае, дело передали в суд

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело о гибели двух детей и бабушки при пожаре, сообщают в региональном СУ СКР.

Пожар в доме 2 августа 2022.
Пожар в доме 2 августа 2022.
СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, трагедия произошла 2 августа в селе Озерки Тальменского района. Утверждается, что при покупке дома в мае его хозяйка знала, что там неисправна электропроводка. Однако разрешила детям и их бабушке в нем проживать.

Летом проводка дала о себе знать, бабушка и внуки погибли. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности рассмотрит суд.

Ранее стало известно, что с начала года шесть детей погибли при пожарах в Алтайском крае.

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