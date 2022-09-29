30 сентября
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Происшествия

Двое мужчин погибли, сплавляясь на резиновой лодке в акватории Тихого океана

Двое мужчин в возрасте 45 и 49 лет погибли, сплавляясь на резиновой лодке в Камчатском крае, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СК на транспорте.

Тихий океан.
Тихий океан.
СС0

По версии следствия, двое мужчин вышли на резиной лодке в акваторию Тихого океана из бухты Саранная 27 сентября около 20:00 по местному времени.

Они должны были прийти в бухту Спасения, однако в пункт назначения в срок не прибыли.

На следующий день лодку обнаружили в районе мыса Опасный в воде в 600 метрах от берега. Мужчин там не было.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)», — подчеркнули в ведомстве.

Тела погибших нашли 29 сентября.

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