Двое мужчин погибли, сплавляясь на резиновой лодке в акватории Тихого океана

По версии следствия, двое мужчин вышли на резиной лодке в акваторию Тихого океана из бухты Саранная 27 сентября около 20:00 по местному времени.
Они должны были прийти в бухту Спасения, однако в пункт назначения в срок не прибыли.
На следующий день лодку обнаружили в районе мыса Опасный в воде в 600 метрах от берега. Мужчин там не было.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)», — подчеркнули в ведомстве.
Тела погибших нашли 29 сентября.