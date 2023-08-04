Двоих черных лесорубов поймали в селе под Новосибирском

В Тогучинском районе Новосибирской области 1 августа поймали лесорубов. Мужчины незаконно срубили шести берез и распилили их на части.

На этой территории постоянно появлялись черные лесорубы, поэтому там установили скрытое видеонаблюдение.

Благодаря камере смогли засечь, как по лесу едет автомобиль ГАЗ-66 без одного регистрационного знака. Позже выяснилось, что номер был фальшивым.



Машина заехала в лес, оттуда вышли двое мужчин. Оба проживают в селах под Новосибирском. Сибиряков задержали на месте преступления.



По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, изъят автомобиль ГАЗ-66 и бензопила. Ущерб, принесенный лесу, составил 100 359 рублей, сообщает Комсомольская Правда.

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