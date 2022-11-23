Двухлетний мальчик сбежал из детсада в Новосибирске

Мать мальчика Ксения отметила, что сначала воспитательница не заметила отсутствия ребенка.
Ее перевели в другую группу и она продолжает работать в детсаду.
«Сейчас ее перевели в другую группу, к детям возрастом три-четыре года», — сказала Ксения.
По словам женщины, сына заметила соседка, когда он почти дошел до дома. Позже к нему подбежали воспитатели.
В областной прокуратуре уточнили, что мальчик сбежал через дыру в заборе. Проем уже убрали, а на его месье поставили запираемую калитку.
Прокурор вынес представление заведующей сада. Сейчас оно на рассмотрении.