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Происшествия

Двум виновным по делу о гибели в ДТП замминистра культуры Алтая дали условные сроки

Троицкий районный суд приговорил к условным срокам двух виновных в аварии, в которой погибла замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина, пишет ТАСС.

ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
ДТП в Троицком районе 29 января 2021 года.
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«Суд приговорил водителя HINO к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Водитель Hyundai i40 осужден к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год», — рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Напомним, авария случилась 29 января 2021 года по дороге в Бийск. Столкнулись грузовой погрузчик HINO и Hyundai i40, в котором ехали представители министерства культуры.

Сообщается, что погрузчик, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу иномарке. Водитель Hyundai по этой причине свернул на встречную полосу, где столкнулся с погрузчиком.

Замминистра Галина Кубрина скончалась от полученных травм в больнице. Министр культуры Елена Безрукова получила серьезную травму руки, позже ее оперировали.

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