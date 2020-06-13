Михаил Ефремов попросил прощения, хотя знает, что его не простят

Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего по его вине в ДТП работника интернет-магазина 58-летнего Сергея Захарова.

Что в заявлении

Артист сразу подчеркнул, что понимает — его не простят. Он готов понести наказание по закону.

Также Ефремов заявил, что готов помочь всеми средствами. «И это не попытка откупиться, а попытка искупить». — сказал он.

«Вообще непростительно садится по пьянке за руль, в результате чего гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник… Назад уже ничего не отмотаешь… Это конец. Нет больше никакого Ефремова», — заявил актер.

Что произошло

Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов, вечером 8 июня в районе Смоленской площади выскочил на встречную полосу и врезался в фургон интернет-магазина «Деликатеска.ру», который занимался доставкой морепродуктов.

Его водитель Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице.

В момент аварии артист был пьян.

Ефремову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. По данным прокуратуры Москвы, артист управлял машиной в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Реакция Кремля

В Кремле назвали произошедшее ДТП на Смоленской площади «вопиющим», без скидок на регалии актера.

Новое дело

В деле о расследовании смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова появился новый поворот.

Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.