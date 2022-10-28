28 октября
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Происшествия

Эко-вандалисты в очередной раз напали на шедевр искусства

Члены эко-движения Just Stop Oil приклеили себя к картине «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в музее в Гааге. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на портал NL Times.

Эко-активисты попытались испортить картину "Дама с сережкой"
Эко-активисты попытались испортить картину "Дама с сережкой"
Скриншот YouTube

Один из активистов приклеился головой к картине — точнее к защитному стеклу полотна. Второй «приковал» руку рядом с картиной. А третий снимал на камеру.

Также один из активистов для неизвестных целей вылил томатный суп за шиворот своему коллеге.

Полиция Гааги задержала трех участников акта вандализма за «публичное причинение вреда собственности». Картина не пострадала.

Ранее участники этого же движения измазали шоколадным тортом лицо восковой фигуры Карла III.

Произведения искусства становятся частыми жертвами рук эко-активистов. Так в Германии 23 октября они облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена».

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