Экс-чиновника мэрии Барнаула оштрафовали за коррупцию

Бывший председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексей Каретников признан виновным в получении взятки, присвоениях и растрате, сообщил СУ СКР по Алтайскому краю.

В сентябре 2016 года чиновник получил от предпринимателя взятку 100 тыс. рублей за выбор его организации в качестве поставщика «товарно-материальных ценностей» спорткомитету без проведения каких-либо конкурсных процедур закупки.

При этом он совершил сделку по изготовлению и реализации товаров по существенно завышенной цене, заведомо превышающей рыночную стоимость.

Доказаны еще несколько эпизодов хищения.

Например, в 2018 году он реализовал преступную схему по перечислению бюджетных средств в размере около 100 тыс. рублей на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные им услуги по проведению спортивного мероприятия, хотя на самом деле никакого мероприятия и не было.

Подробнее о махинациях Каретникова altapress.ru уже писал ранее.

Своей вины он не признал. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество в размере более 1 миллиона 100 тысяч рублей следователем СК наложен арест.

Судом назначил экс-чиновнику штраф 1,2 млн рублей, но с учетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, наказание смягчили до 750 тыс. рублей.