Экс-чиновника мэрии Барнаула оштрафовали за коррупцию

В сентябре 2016 года чиновник получил от предпринимателя взятку 100 тыс. рублей за выбор его организации в качестве поставщика «товарно-материальных ценностей» спорткомитету без проведения каких-либо конкурсных процедур закупки.
При этом он совершил сделку по изготовлению и реализации товаров по существенно завышенной цене, заведомо превышающей рыночную стоимость.
Доказаны еще несколько эпизодов хищения.
Например, в 2018 году он реализовал преступную схему по перечислению бюджетных средств в размере около 100 тыс. рублей на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные им услуги по проведению спортивного мероприятия, хотя на самом деле никакого мероприятия и не было.
Подробнее о махинациях Каретникова altapress.ru уже писал ранее.
Своей вины он не признал. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество в размере более 1 миллиона 100 тысяч рублей следователем СК наложен арест.
Судом назначил экс-чиновнику штраф 1,2 млн рублей, но с учетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, наказание смягчили до 750 тыс. рублей.