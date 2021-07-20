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Происшествия

Экс-депутат «Единой России» на Алтае в суде ответит за банкет на казенные деньги

Бывшего заместителя министра регионального развития Республики Алтай Людмилу Ящемскую будут судить за махинации с «сиротским» жильем и растрату бюджетных денег. Об этом сообщила прокуратура региона.

Людмила Ящемская.
Людмила Ящемская.
chemvest.ru

В 2017 и 2018 годах чиновница приобрела в Кош-Агаче квартиры для детей-сирот, но жилье фактически было не пригодными для проживания.

От ее действий пострадали 12 человек. Они понесли не только моральный, но и материальный ущерб в виде затрат на устранение строительных недостатков.

Также пострадало и министерство регионального развития — ущерб составил более 13 млн рублей.

Более того, будучи председателем Чемальского сельсовета в 2018 году Ящемская потратила 27 тыс. рублей банкет в кафе «Чемальское подворье» по случаю назначения на должность.

Деньги она взяла из бюджета под видом расходов по приему и обслуживанию делегаций для нужд райсовета.

Действия экс-чиновницы квалифицировали как превышение должностных полномочий и растрата.

В 2019 году Людмила Ящемская вышла из «Единой России» после скандала с матерным видео.

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