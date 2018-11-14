Экс-директора стройкомпании отправят в колонию за обман 73 дольщиков в Алтайском крае

В Алтайском крае бывшего директора компании «Строй-Тактика» Валентина Павлова признали виновным в хищении денег дольщиков в особо крупном размере. Он обманул 73 человек на 145 млн рублей, пишет СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что бывший директор зарегистрировал компанию «Строй-Тактика», чтобы похитить деньги дольщиков. Людям предлагали внести средства якобы для строительства многоэтажки в Новоалтайске.

Павлов заключил договоры и с 2013 по 2015 годы получил больше 145 млн рублей. После этого он уехал за пределы региона и долго был в розыске. Предпринимателя задержали в январе 2017 года в Магнитогорске и доставили в Алтайский край.

Пострадавшие по делу — 73 человека и две фирмы, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги, необходимые для проведения строительных и проектных работ.

Суд приговорил бывшего генерального директора строительной компании к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.