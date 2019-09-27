Экс-директору барнаульского завода «Модест», осужденной за взятки, ужесточили наказание

27 сентября Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию до делу Антониды Устиновой, бывшего директора молочного завода «Модест». Решение предыдущей инстанции обжаловала прокуратура, которая подсчитала вердикт слишком мягким. Краевой суд частично с этим согласился.

Алтайский краевой суд основное наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет условно и 5 лет испытательного срока оставил без изменения.

Зато существенно увеличил штраф — с 2 до 7 млн рублей, примерно столько Антонида Устинова получила от контрагента в виде взяток.

Придется экс-директору расстаться и с гаражом, который по документам был куплен ею. В марте 2019 года, когда уже стало понятно, что в отношении Устиновой проводятся проверки, она подарила дочери гаражный бокс в новом доме.

На вопросы судьи, почему имущественные вопросы начали решать именно в этот момент, Антонида ответила, что планировала это сделать еще год назад, намекнув на семейные проблемы с мужем.

Чего требовала прокуратура?

Прокуратура в свою очередь требовала для Устиновой более сурового наказания — 8 лет отбывания в колонии общего режима и 14 млн рублей штрафа. Кроме того, гособвинение настаивало на вынесении запрета занимать руководящие должности сроком на 10 лет.