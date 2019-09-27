Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Экс-директору барнаульского завода «Модест», осужденной за взятки, ужесточили наказание

27 сентября Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию до делу Антониды Устиновой, бывшего директора молочного завода «Модест». Решение предыдущей инстанции обжаловала прокуратура, которая подсчитала вердикт слишком мягким. Краевой суд частично с этим согласился.

Антонида Устинова.
Антонида Устинова.
Олег Богданов

Алтайский краевой суд основное наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет условно и 5 лет испытательного срока оставил без изменения.

Зато существенно увеличил штраф — с 2 до 7 млн рублей, примерно столько Антонида Устинова получила от контрагента в виде взяток.

Придется экс-директору расстаться и с гаражом, который по документам был куплен ею. В марте 2019 года, когда уже стало понятно, что в отношении Устиновой проводятся проверки, она подарила дочери гаражный бокс в новом доме.

На вопросы судьи, почему имущественные вопросы начали решать именно в этот момент, Антонида ответила, что планировала это сделать еще год назад, намекнув на семейные проблемы с мужем.

Чего требовала прокуратура?

Прокуратура в свою очередь требовала для Устиновой более сурового наказания — 8 лет отбывания в колонии общего режима и 14 млн рублей штрафа. Кроме того, гособвинение настаивало на вынесении запрета занимать руководящие должности сроком на 10 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость