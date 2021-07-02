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Экс-министр экономического развития в тюрьме ведет специальный кружок

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в колонии привился от коронавируса одним из первых, а также ведет экономический кружок для других заключенных, пишет RT.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Улюкаев продолжает работать в библиотеке и старается «помогать людям находить хорошие, полезные, развивающие книги». Также он рассказал, что ведет экономический кружок.

«С одной стороны, это попытка дать подобие систематического экономического образования. Для этого читаю курс последовательных лекций. С другой — стараюсь давать ответы на актуальные, практически значимые для людей вопросы с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в „большой мир“», — написал экс-министр корреспонденту в ответ на письмо.

По его словам, осужденных интересует ипотека, потребительское кредитование, формы сбережения денег, рынок труда и трудовое законодательство, инфляция, малое предпринимательство, пишет polit.ru.

Ранее журналисты выяснили, как заключенные называют экс-главу Минэкономразвития в колонии — «батей экономики». Ранее экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области. Он пояснил, что свиданий в колонии ему положено всего три в год и он не может «ущемлять» родственников. «Скучаю я только по своим родным и близким», — добавил Улюкаев.

С чего все началось

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева в декабре 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей за взяточничество.

Улюкаев — первый в истории современной России министр федерального правительства, задержанный и осужденный за коррупцию.

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