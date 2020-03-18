Экс-начальнику антикоррупционного подразделения барнаульской полиции дали срок за взятку

Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу Андрей Абрамов получил восемь лет тюрьмы строго режима и штраф 13 млн рублей за взятку, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, в июне 2019 года Абрамов получил от двух предпринимателей 700 тысяч рублей взятки в качестве первой части ранее оговоренной суммы в размере 1,3 млн рублей. Эти деньги предназначались за незаконные действия и бездействие полицейского в пользу представляемых бизнесменами компаний.

После передачи денег Абрамова задержали оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. Позже его уволили из органов внутренних дел.

В ходе предварительного следствия Абрамов вины не признал.

Кроме назначенного срока, суд лишил его специального звания «майор полиции».

О том, как Андрея Абрамова поймали на взятке altapress.ru подробно писал в 2019 году.

Годом ранее за коррупцию арестовали бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого. Он получил 6 лет строгого режима.