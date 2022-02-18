Экс-прокурора сибирского города посадили в тюрьму на 11 лет

Норильский городской суд вынес приговор бывшему прокурору Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву и двум его сообщникам, проходившим по делу о взятке, пишет Lenta.ru.

Экс-прокурор признан виновным в получение взятки в крупном размере должностным лицом за незаконные действия.

Его брат Докки Гутаев выступил посредником, а бизнесмен Фарид Исак-оглы Бабаев — взяткодателем.

Хаваж-Бауди Гутаеву назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в 10 миллионов рублей. Он также лишен классного чина и права занимать государственные должности.

Его брат получил 9 лет со штрафом почти в восемь миллионов рублей, а третий фигурант — 7 лет 10 месяцев и штраф 13 миллионов рублей.

Норильский прокурор был задержан в декабре 2019 года. В марте 2020 года его уволили из надзорного ведомства.

Ранее экс-прокурора Новосибирской области задержали за «крышевание» криминальных авторитетов.